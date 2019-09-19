أحمد الفيشاوي حضر برفقة زوجته إلى مهرجان الجونة

حضر النجم أحمد الفيشاوي برفقة زوجته لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. Advertisements يذكر أن النجم أحمد الفيشاوي شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "ولاد رزق2"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار. صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار.

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