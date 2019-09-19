شاهد.. محمد رمضان بإشارة "نمبر وان" في افتتاح مهرجان الجونة

ظهر النجم محمد رمضان لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بدورته الثالثة. وأشار النجم محمد رمضان بإشارته المشهورة "نمبر وان"، وسط التصفيق الحاد. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليبا بعنوان "بابا"، وكسر الكليب حاجز الـ 35 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليبا بعنوان "بابا"، وكسر الكليب حاجز الـ 35 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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