بالصورة.. وصول العالمي مينا مسعود لحفل مهرجان الجونة

حضر النجم العالمي مينا مسعود لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور كبير من النجوم. ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية Advertisements الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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