وصول منى زكي إلى مهرجان الجونة بدورته الثالثة

وصلت النجمة منى زكي لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، وظهرت متألقة بإطلالة أنيقة. أنيقة. ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

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