تكريم رموز الفن بحفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

قامت إدارة المهرجان بتكريم عدد من رموز الفن الذين كان لهم باع طويل بإسهاماتهم الفنية، وهم الناقد حازم شحاتة، الدكتورة هناء عبدالفتاح، المخرج محمد أبو السعود، الغنانة القديرة سميرة

عبدالعزيز، الناقد الكبير عبدالرازق حسين، الفنان أحمد كمال، سيد رجب.

جدير بالذكر أن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الـ26،

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انطلقت منذ قليل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور د. سامح مهران رئيس المهرجان، المخرج عصام السيد المنسق العام، د. دينا أمين مدير المهرجان، الشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، و كوكبة من نجوم الفن والمسرح بمصر والعالم.