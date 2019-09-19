تكريم رموز الفن بحفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

قامت إدارة المهرجان بتكريم عدد من رموز الفن الذين كان لهم باع طويل بإسهاماتهم الفنية، وهم الناقد حازم شحاتة، الدكتورة هناء عبدالفتاح، المخرج محمد أبو السعود، الغنانة القديرة سميرةعبدالعزيز، الناقد الكبير عبدالرازق حسين، الفنان أحمد كمال، سيد رجب.
جدير بالذكر أن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الـ26،
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