وفاة عروسين بصعيد مصر بعد ست ساعات من زفافهما.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - وجد ​عروسان مصريان​ متوفيين في شقتهما بصعيد مصر وذلك بعد ست ساعات على انتهاء حفل زفافهما.

وقلق أهل العريس على ابنهم في العقد الثالث من عمره بتأخره في الرد عليهم ثاني أيام الزفاف، فتوجهوا الى الشقة وطرقوا الباب لكن من دون جواب ما أثار شكوك الأسرة، وتم كسر باب الشقة ليعثروا على جثتي العروسين داخل غرفة النوم وقد خرج دم من فميهما، فتقدم أهل العروسين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة جهينة ب​محافظة سوهاج​ بصعيد مصر جنوب البلاد من أهل العروسين المقيمين بقرية فزار، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لكن معاينة رجال الأمن الأولية أفضت إلى ترجيح فرضية وفاة العروسين بتسمم غذائي نتيجة تناول الطعام عقب دخولهما شقة الزوجية، ومن ثم حدوث الوفاة، في الوقت الذي يقوم فيه رجال الأمن بإجراء التحريات السرية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه سواء بسبب التسمم أو أي سبب آخر.