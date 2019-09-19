شاهدوا.. فضل شاكر يشوّق الجمهور لـ “يا ترى”

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - نشر الفنان ​فضل شاكر​ مقطع من اغنيته الجديدة “​يا ترى​”، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، على ان يطرحها قريبا على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

وعلّق فضل على الفيديو قائلا: “‎يا ترى ‏قريبا”.

الجدير ذكره ان فضل شاكر كان قد طرح مؤخرا أغنية “حبيتك” وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

اضافة الى اصداره ايضا اغنية اخرى بعنوان “مع السلامة” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة، الا ان الأغنيتين لم تحققا النجاح اللافت.