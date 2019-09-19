ما سبب اكتئاب مي كساب!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - فاجأت الفنانة مي كساب متابعيها بتغريدة تؤكد من خلالها أن مواقع التواصل الاجتماعي تصيبها بالإكتئاب. وغردت قائلة: “السوشيال ميديا يا أستاذنا سلاح ذو حدين مفيدة ومضرة، وعرت المجتمع بشكل يخض، وعن نفسي بتجيبلي اكتئاب أغلبية الوقت، نادرًا لما بتسعدني”. من ناحية أخرى، تنتظر مي كساب إنجاب طفلها الثالث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقررت اطلاق إسم نوح عليه. وعلى الصعيد الفني، تنتظر مي كساب عرض فيلمها الجديد “الطيب والشرس واللعوب” بداية الشهر المقبل.

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