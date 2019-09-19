سيمون تثير الجدل بظهورها بالحجاب!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - في واقعة غريبة أثارت الجدل بين معجبيها ومتابعيها نشرت الفنانة سيمون، صورة لها على حسابها الشخصي على إنستغرام، ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، لتهنئتها بعيد ميلادها.



والذي أشعل الجدل ظهور سيمون في الصورة، وهي ترتدي الحجاب وإلى جوارها ميرنا وليد، وبدأت التساؤلات تتوالى حول سبب ارتداء سيمون الحجاب خاصة أنها ظهرت في الصورة وهي تهنئ ميرنا بعيد ميلادها دون وجود أي إشارة عن أن الصورة من أي عمل درامي، لتكشف سيمون بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل “قيد عائلي”، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.

وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا».