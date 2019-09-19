أغنية سعد لمجرّد الجديدة تتصدر

بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية “إنساي” التي جمعت بين النجمين المغربي سعد لمجرد والمصري محمد رمضان، ها هو لمجرّد يفاجئ جمهوره بطرحه أغنية جديدة على قناته عبر يوتيوب.

الأغنية جاءت باللهجة المغربية بعنوان “يخليك للي”، وهي من كلمات والحان جمال الحمداوي، وقد طرحها لمجرد بإيقاع سريع حماسي، يتناسب مع اجواء الحفلات والسهرات.

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هذا وطرحها لمجرد على طريقة الفيديو كليب لكنه كان البطل الوحيد في الفيديو، حيث كان الاخير يرقص ويردد كلمات الاغنية، دون مشاركة أي عنصر آخر أو شخصية جديدة.

ولحين كتابة هذه الاسطر، تمكنت الاغنية من حصد ما يقارب الـ4 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، في أقل من 24 ساعة من طرحها، كما تصدرت المرتبة الأولى عبر موقع يوتيوب.

جمهور سعد عبّر عن اعجابه الكبير بالاغنية، وقام بتناقلها بشكل كبير عبر المنصات الاجتماعية.