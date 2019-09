سيلين ديون تستبق ألبومها بطرح ثلاث أغنيات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة العالمية سيلين ديون الجمهور بخطوة استباقية لموعد إطلاق ألبومها المرتقب "Courage". حيث أطلقت منه ثلاث أغنيات دفعة واحدة رغم إعلان موعد طرحه في شهر نوفمبر المقبل.

ولقد أصبحت الأغنيات الثلاثة "Lying Down" و"Imperfections" و"Courage"، متاحة عبر حسابها عبر YouTube. علماً أن الألبوم الجديد هو الأول باللغة الإنجليزية منذ آخر ألبوم أطلقته في العام 2013 وهو "Loved Me Back to Life" الذي حقق نجاحاً حول العالم.

وعلى ما يبدو، فإن المتابعين وضعوا هذه المفاجآت الثلاثة في سياق تحمية أجواء جولتها الفنائية المقررة بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا بعنوان "Courage world tour" والتي ستستمر حتى منتصف شهر أبريل من العام المقبل.

Advertisements