شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النجم العالمى مينا مسعود من على السجادة الحمراء فى الجونة: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر النجم العالمى مينا مسعود صاحب الأصول المصرية على السجادة الحمراء لافتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى.

وقال مينا مسعود فى تصريحات لشاشة ON E إنه يعمل فى المجال الفنى منذ 10 سنوات ولا يكتفى بالمكانة التى وصل إليها فما زال لديه طموحات يسعى لتحقيقها.

وأضاف مسعود بلهجته المصرية أنه يرى أن عادل إمام فى مصر مثل روبين ويليامز فى أمريكا، ثم ردد فى نهاية اللقاء: "تحيا مصر".

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مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.











