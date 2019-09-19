شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فساتين درة وبشرى وبسمة على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عدد من الفنانات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، بإطلالات مختلفة تميزت بالألوان الفاتحة الجذابة، وهن؛ بشرى، درة، بسمة، رشا مهدى، هند عبد الحليم، ويستمر المهرجان حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

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يشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.