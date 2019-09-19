ريهام سعيد عن سخرية مروان يونس منها: يا خسارة على النخوة والرجولة

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 08:46 مساءً - بقسوة كبيرة ردت الإعلامية الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، على سخرية المذيع مروان يونس منها في أحد الفيديوهات السابقة، التي اعتاد على بثها عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك”، على خلفية تصريحاتها عن مرضى السمنة والتي أدت لإيقافها عن العمل.
نشرت ريهام صورة للخبر مؤكدة أنها فوجئت برؤية خبر سخرية مروان يونس منها، وعلقت عليه قائلة: “أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي، بعيداً عن إن في ناس ماتفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة اللي فوق 200 ك، حتى لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس، ده إيه ده، ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل”.
وتابعت: “واحد يتمنى السجن لأم لتلات أولاد؟ أنت تعرف إيه هو السجن؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك، يا خسارة على النخوة والرجولة. هزر وضحك الناس يا أبو قلب أسود، حسبي الله ونعم الوكيل، الدنيا دوارة يا بهلوان، اللي بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك اللي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه”.
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