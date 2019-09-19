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كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 08:46 مساءً - في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تعرضت لحادث سير أدى إلى تحطم سيارتها تماماً، شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا متابعيها عبر “إنستغرام”، بصورة لها مع سيارتها قبل تحطمها.
وعلقت إيمي على صورة سيارتها والحادث، وكتبت: “مع حبيبتي قبل الحادثة قلبي كان حاسس الحمد لله”.
الحادث نتج عنه تجزء تحطم الجزء الأمامي من سيارة إيمي التي كان آخر ظهور إعلامي لها في زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة طلعت زكريا بأول تصريح بعد حادث سيارتها.. ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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