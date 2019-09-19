حفيدة عادل إمام تُنقص وزنها من أجل لقاء مينا مسعود!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 08:46 مساءً - نشر المخرج المصري رامي ​عادل إمام​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بإبنة شقيقته سارة مع الممثل الكندي من أصل مصري ​مينا مسعود​ الذي يتواجد حالياً في مصر لحضور حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة كضيف شرف.



وعلّق إمام على الصورة :”عندما يكون لديك حلم … تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر”.

وأضاف :”وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيراً قابلت مينا مسعود اليوم”.وتابع :”هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهم لأجيالنا، ربنا يحفظك”