ريتا أورا تخطف الأنظار ببالطو أنيق خلال نزهه بلندن.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والمطربة البريطانية ريتا أورا، واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة وبحثًا عن الإطلالات المميزة التي تحولها لمحط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة، حول العالم.

وكانت عدسات مصوري “الباباراتزي”، قد التقطت عدة صور لريتا أورا البالغة من العمر (28 عامًا) خلال تنزهها في لندن، حيث ظهرت أورا بماكياج مميز وتصفيفة شعر بسيطة، كما اختارت ريتا أورا أن ترتدي معطفا طويلا يحمل درجات اللون الأخضر وحمل التصميم إمضاء دار أزياء “R13” بينما وصل سعره إلى 1710 جنيهات إسترليني.

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وعلى جانب أخر، حضرت النجمة والمطربة البريطانية ريتا أورا يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، في حفل GQ Men Of The Year Awards في لندن، حيث قدمت ريتا جائزة لأكثر رجل عصرية والتي فاز بها ريتشارد مادن.

وكانت إطلالة النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاماً جريئة، وملفتة للانظار حيث ارتدت فستان أسود شفاف عاري الصدر و والبطن، والفستان بتوقيع Toni Maticevski.

والجدير بالذكر أن ريتا أورا بدأت مسيرتها الفنية في 2008 وقدمت أورا عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا مذهلاً حول العالم، ومن أبرزهم “carry on” و“shine ya light ” و“New Look” و“Let You Love Me” و“ritual” و“body on me”، وغيرهم.