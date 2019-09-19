أديل تشتري قصر بـ10 ملايين دولار بجوار قصر طليقها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت مجموعة من المواقع العالمية مجموعة من الصور الجديدة لقصر المظربة والنجمة البريطانية أديل الجديد، والذي يقع على بعد أمتار قليلة من منزل طليقها سيمون كونيكي.

وكانت المطربة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، والتي تشارك ابنها أنجيلو من زوجها السابق، قد افقت 10.65 مليون دولار على منزل بيفرلي هيلز الذي يقع مقابل مسكن آخر يملكه ويقيم فيه سيمون.

وتم بناء القصر المكون من 5 غرف نوم و6 حمامات، في بداية الستينيات، ويمتد على مساحة 6045 قدمًا مربعًا، ويشمل مكتبًا كبيرًا واستوديو فنيًا وغرفة حرفية ومكتبة وجيم.

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وتظهر الصور الجديدة مدى قرب قصري آديل وسيمون، والذي سيكون بلا شك مفيدًا أثناء تربية ابنهما أنجيلو، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وكانت النجمة العالمية قد اشترت القصر بعد نحو شهر من تأكيد انفصالها عن كونيكي بعد 7 سنوات من ارتباطهما، وسنتين من الزواج.

والجدير بالذكر أن النجمة البريطانية قد أنفقت سابقًا 9.5 مليون دولار لمنزل في الحي الفاخر، والذي يعيش فيه النجوم مثل جينيفر لورانس، وكاتي بيري وكاميرون دياز، أشتون كوتشر، ميلا كونيس، بينيلوبي كروز، خافيير باردم ونيكول كيدمان.