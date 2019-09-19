نيكولاس كيدج بلوك غريب في العرض الخاص لـ«running with the devil».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اثار النجم والممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج، حالة من الجدل خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد، والذي يحمل اسم Running with the devil والذي اقيم يوم الثلاثاء 17 سبتمبر في مدينة لوس أنجيليس الأمريكية.

النجم العالمي نيكولاس كيدج، ظهر بلحية كثيفة، برفقة نجله “ويستون” الذي يبلغ من العمر 28 عاما، حيث اعتاد النجم العالمي على مدار مشواره الفني الممتد من 20 عاما الظهور بدون لحية.

وينتظر نيكولاس كيدج عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم A score to settle الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى “فرانك” يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا.

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وعلى جانب أخر، كشف النجم والممثل الأمريكي الشهير ‏نيكولاس كيدج، في تصريحات صحفية لجريدة ميرور البريطانية، أنه تزوج من زوجته إريكا كايوكي عن طريق الخطأ لأنه كان ثمل للغاية، وعندما استوعب ذلك الأمر قرر طلب الطلاق منها بعد مرور 4 أيام فقط على الزواج، وأنه لا يريد الاستمرار بهذا الزواج أكثر من ذلك.

وأظهرت سجلات المحكمة الأمريكية أن نيكولاس، قد تقدم بطلب للزواج من خبيرة التجميل كويكي، يوم السبت 23 مارس، وحصل على شهادة الزواج في نفس اليوم.

وقدم الممثل البالغ من العمر 55 عامًا طلبًا لإلغاء الزواج بعد ٤ أيام فقط، موضحًا أن عروسه البالغة من العمر 34 عامًا “تتطلع إلى أخذ ماله”.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتزوج فيها نيكولاس كيدج، حيث تزوج لأول مرة من الممثلة باتريشيا أركيت العام 1995، وانفصلا العام 2001، ثم تزوج من المغنية ليزا ماري بريسلي في أغسطس 2002، وتطلقا رسميًا في 2004، وفي 2004 تزوج من الممثلة أليس كيم، وأنجبا ابنة هي كال إيل.