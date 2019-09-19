ليدي جاجا تطلق منتج تجميل جديد خاص بها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، خط مستحضرات تجميل خاص بها، مؤخرا، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة خلال حفل إطلاق المنتج الجديد الخاص بخط مستحضرات التجميل المملوك لها ويحمل اسم Haus Laboratories.

واختارت المطربة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، ليدي جاجا للاحتفالية التي أقيمت في سانتا مونيكا فستانا أسود لامعا مع مكياج صارخ والشعر الأصفر المسندل.

وكانت ليدي جاجا، أطلقت مستحضرات تجميل Haus Laboratories شهر يوليو الماضي.

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وعلى جانب أخر، حصدت ليدي جاجا جائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم a star is born في حفل الأوسكار الأخير رقم 91.

وترددت شائعات خلال الفترة الأخيرة عن مواعدة النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا منذ أشهر، لمهندس الصوت دان هورتون، حيث نشرت المغنية العالمية صورة تكشف علاقتها بالنجم ومهندس الصوت المعروف.

وانتقلت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وشاركت صورة لطاولة عشاء رومانسية لشخصين على ضوء الشموع مع معقد للزهور ووضعت علامة على الصورة بهورتون إلى جانب العديد من القلوب الحمراء.

وفي نفس السياق كانت جاجا وهورتون، قد شوهدا وهما يتبادلان القبل على الغداء في أواخر يوليو، بعد خمسة أشهر من انفصالها عن منتج الأفلام كريستيان كارينو.