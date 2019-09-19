مؤلف “الفيل الأزرق” يكشف سبب تأخر أدب الرعب في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الكاتب الروائي المصري أحمد مراد، السبب وراء تأخر أدب الخيال العلمي والرعب في مصر.

جاء ذلك في أثناء لقاء مراد مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية “dmc”، والذي تحدث خلاله عن مرجعيات أفكاره ‏الأدبية، والتي يرى أن الخيال هو مصدرها الأساسي والأهم.‏

وتعجب أحمد مراد، مؤلف قصة فيلم “الفيل الأزرق”، من عدم تواجد سينما تدور حول الرعب والخيال في مصر بكثرة، بعكس السينما العالمية التي تتقن ‏تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام.

وكشف المؤلف المصري، أن “المنتجين كانوا يتخوفون من تقديم هذه النوعية من الأفلام في مصر، وأغلب صناع السينما يحبذون تقديم فيلم ‏ذو قصة حقيقية ويطرح قضية مجتمعية”.

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وتابع أنه “من غير المنطقي تقديم هذه النوعية من الأفلام فقط، ويجب التنويع بين ‏هذه وتلك”.‏

وأشار إلى أن “قصة “الفيل الأزرق”، وحبوب الهلوسة التي تضمنتها الرواية، لا تمت للواقع ‏بصلة، إنما هي من نسج خياله، لأنه بطبيعته شغوف لمعرفة كل شيء حوله”.

وأوضح مراد أن “السينما والمشاهدين بحاجة إلى نوعية من ‏الأفلام التي تضمن لهم المتعة أولًا، وليس من المشترط أن تحتوي على قصة حقيقية أو أن تعالج قضية معينة”.