فنان مغربي يثير الجدل: مَن لا يضرب زوجته ليس رجلًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت تصريحات الفنان المغربي عادل الميلودي ضجة واسعة في الصحافة المغربية والعربية، بعدما أبدى رأيه الصريح بتعنيف المرأة. وأثناء حلوله ضيفًا على برنامج يذاع على قناة “شدى تي في”، قال إنّ “مَن لا يضرب زوجته ليس رجلًا”.

وبعد هذا التصريح المثير للجدل، تمّ توقيف البرنامج لمدّة ثلاثة أسابيع بقرار من المجلس الأعلى للاتصال السمعي في المغرب.

وفي التفاصيل أن المجلس المذكور قدّم بيانًا إخباريًا بقرار وقف البرنامج على قناة “شدى تي في” خلال التوقيت الاعتيادي لبثّه.

وأشار المجلس الأعلى إلى أنّ ضيف البرنامج المغني عادل الميلودي “استعمل عبارات من قبيل “راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل” و”أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا فيها يضربها يقتلها شغلوا هاداك”، إشادة وتنويها وحضاً على العنف ضدّ المرأة، وتشجيعا صريحاً عليه، من خلال إقرانه إيجابياً بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية”.