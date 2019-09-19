متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال الغموض يسيطر على حالة الممثل Miguel Herran النفسية، والذي اشتهر في مسلسل La Case De Papel الإسباني، خصوصاً بعد أن نشر منذ أسابيع فيديو وهو ينهار بالبكاء عبر حسابه الرسمي من دون أن يعلن عن سبب حزنه الشديد.
وأشارت بعض الصحف العالمية الى أنّ الممثل البالغ من العمر 23 عاماً، يعاني من حالة نفسية دقيقة جداً، كما انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تشير الى أنّه يستعدّ لإعلان انسحابه الرسمي من المسلسل الشهير بسبب اكتئاب شديد يعاني حالياً منه.
ولم تصدر عن الممثل أو المسلسل أيّة بيانات رسمية تؤكّد أو تنفي الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم La Casa De Papel في حالة نفسية دقيقة ومعلومات تشير الى انسحابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.