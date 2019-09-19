نجم La Casa De Papel في حالة نفسية دقيقة ومعلومات تشير الى انسحابه

متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال الغموض يسيطر على حالة الممثل Miguel Herran النفسية، والذي اشتهر في مسلسل La Case De Papel الإسباني، خصوصاً بعد أن نشر منذ أسابيع فيديو وهو ينهار بالبكاء عبر حسابه الرسمي من دون أن يعلن عن سبب حزنه الشديد.

وأشارت بعض الصحف العالمية الى أنّ الممثل البالغ من العمر 23 عاماً، يعاني من حالة نفسية دقيقة جداً، كما انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تشير الى أنّه يستعدّ لإعلان انسحابه الرسمي من المسلسل الشهير بسبب اكتئاب شديد يعاني حالياً منه.

ولم تصدر عن الممثل أو المسلسل أيّة بيانات رسمية تؤكّد أو تنفي الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.