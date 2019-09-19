متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الممثلة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة من أحدث ظهور لها.
وظهرت صبري في الصورة بشكل رآه البعض جريئاً، إذ كشفت عن ظهرها بالكامل. وفاجأت البعض أيضاً برسم “تاتوه” على ظهرها وعبارة عن وردة أعلى كتفها. ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وعُرض لصبري أخيراً في صالات السينما فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة تقترب من المليون جنيه مصري ليصل لرقم قياسي لم يحققه اي فيلم مصري من قبل. والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم وإياد نصار.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تفاجئ متابعيها بـ “تاتوه” جديد على ظهرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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