10 نجوم في السينما الهندية.. من بوليوود إلى هوليوود

تحفل السينما الهندية بالعديد من النجوم البارزين، الذين أثبتوا قدراتهم التمثيلية المميزة، ونجحوا من خلالها في الوصول إلى العالمية، واختراق عالم صناعة السينما الأمريكية.

وأعد موقع "فلوس إيت" قائمة بأبرز 10 فنانين من السينما الهندية، سبقت لهم المشاركة بأفلام سينمائية بارزة في هوليوود، برفقة مجموعة من كبار النجوم، نستعرضهم على النحو التالي..

10 نجوم هنود تألقوا في بوليوود وهوليوود

1- عرفان خان

سبق له الظهور بـ6 أفلام في هوليوود، وهي "Jurassic World"، و"The Namesa"، و"Life of Pie"، و"The Amazing Spiderman"، مع النجم الشاب أندرو جارفيلد، و"New York, I Love You"، الذي طرح عام 2008، و"A Mighty Heart"، الذي طرح عام 2007.

2- بريانكا تشوبرا

سجلت بريانكا تشوبرا ظهورها السينمائي الأول بهوليوود عبر فيلم "Baywatch"، الذي شاركت في بطولته النجم دوين جونسون، والنجم الشاب زاكر إيفرون.

ونجحت بريانكا قبل ذلك في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة لها عبر أداء الدور الرئيسي في مسلسل "Quantico"، الذي بث على نطاق عالمي على عدة مواسم منذ عام 2015، على شبكة قناة ABC الأمريكية.

3- أمريش بوري

ومن المشاركات الكلاسيكية لنجوم بوليوود في سينما هوليوود، ظهور الممثل القدير أمريش بوري في أحداث فيلم Indian Jones and the Temple of Doom، للنجم الكبير هاريسون فورد، والذي طرح بصالات العرض في عام 1984، ضمن سلسلة أفلام "Indian Jones" الشهيرة، للمخرج ستيفن سبيلبرج.

4- نصر الدين شاه

وجاء ضمن القائمة أيضاً النجم الهندي نصر الدين شاه، الذي سبق له الظهور في 3 أفلام أمريكية، وهي "The Monsoon Wedding"، و"The League of Extraordinary Gentlemen"، و"The Great New Wonderful".

وكان نصر الدين شاه من أبرز المرشحين لدور ألبوس دمبلدور بأفلام هاري بوتر، غير أن حصر الأفلام على الممثلين البريطانيين حال دون ذلك.

5- فريدا بينتو

من نجمات بوليوود اللائي حظين بظهور مميز في أفلام هوليوود، وسبق لها المشاركة في 5 أفلام أمريكية كبيرة، منها فيلم "You Will Meet a Tall Dark Stranger"، الذي طرح في عام 2010، و"Black Gold"، الذي طرح في عام 2011، و"Rise of the Planet of the Apes"، و "Immortals".

6- نوبام خير

وشارك الممثل الهندي القدير أنوبام خير في فيلمين بارزين بهوليوود، وهما "Bend it Like Beckham"، الذي طُرح في عام 2002، و"Silver Linings Playbook"، الذي طُرح في عام 2012.

7- تابو

سبق لنجمة التسعينيات "تابو" الظهور في فيلمين بهوليوود، هما "The Namesake"، و"Life of Pi"، الذي شاركت في بطولته النجم الهندي عرفان خان.

8- أوم بورين

النجم الهندي الراحل أوم بورين فشارك في 7 أفلام أمريكية، منها فيلم "The City of Joy"، الذي طُرح في عام 1992، و"My Son the Fanatic"، الذي طُرح في عام 1997، و"The Hundred-Foot Journey"، وعُرض في عام 2014.

9- آيشواريا راي

شاركت النجمة الهندية آيشواريا راي باتشان، في 5 أفلام سينمائية بهوليوود، منها فيلم "Pink Panther 2"، وفيلم "The Last Legion"، وفيلم "Pride and Prejudice".

10- أميتاب باتشان

واختتمت القائمة بنجم بوليوود الأسطوري أميتاب باتشان، الذي كانت مشاركته بسينما هوليوود عبر فيلم وحيد هو "The Great Gatsby"، مع النجم ليوناردو دي كابريو.