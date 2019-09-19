بطل "علاء الدين" يصل الغردقة لحضور افتتاح "الجونة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الممثل العالمي مينا مسعود ذو الأصول المصرية، بطل فيلم "علاء الدين"، لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر موقع المهرجان على "أنستقرام" مقطع فيديو لمينا مسعود، عقب وصوله إلى منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر. وقال مسعود في الفيديو: "وصلت إلى الجونة التي أزورها لأول مرة، وأستعد لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي".



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