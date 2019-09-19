الجمهور يتفاعل مع أغنية أصالة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور مع أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة بعنوان "ما أسامح" التي تخطّت المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها على قناتها الرسمية على YouTube. وهي من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.
يُذكر أن أصالة طرحت مؤخراً ألبومها الجديد "في قربك" بـ10 أغنيات هي "نكتة بايخة"، "مبقاش سر"، "حاجة متخصكش"، "جداً جداً"، "جابوا سيرته"، "يوم يومين"، "سابوك"، "حيطة سد"، "حالة كركبة"، و"في قربك"، وقد حققت الأغاني منذ طرحها نسب مشاهدة عالية على YouTube
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