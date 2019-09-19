شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس من مهرجان الجونة: المدينة حديثة وبها إمكانيات ساعدتنا على النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، ومؤسس مهرجان الجونة، إن نتيجة نجاح المهرجان، أن سميح ساويرس قرر أن يكون المهرجان دائم، بالإضافة إلى فعاليات أخرى.

وأضاف خلال تصريحاته من مهرجان الجونة، عبر فضائية "ON E": "إحنا محظوظين لأن الجو العام كله، ومدينة الجونة حديثة وبها كل الإمكانيات، وسهلة فى المرور، وتنظيم فى الأمن، والاهتمام بمرافق لكل ضيف".

وتابع: "إحنا اللى عملناه رجعنا الرونق، زى ما يكون عندك خاتم ألماظ وتروح ملمعه، والجونة عملت كده".





























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