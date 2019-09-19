شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف استقبل الفنان عماد زيادة مولودته تاليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان عماد زيادة مؤخرًا باستقباله مولودة جديدة أطلق عليها اسم (تاليا)، حيث حرص على تسجيل تلك اللحظة من خلال عدة صور ظهر فيها وهو يحملها بصحبة زوجته فور خروجها من العمليات احتفالاً بتلك المناسبة.

كان الفنان والمنتج عماد زيادة قد أبرم تعاقد مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رجل الأعمال تامر مرسى، للحصول على حق عرض مسرحية "أهلا رمضان"، من بطولة الفنان محمد رمضان، عبر قنوات إعلام المصريين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال عماد زيادة هي مشاركته أحمد السقا فى مسلسل (ولد الغلابة)، كما اشتهر قبلها من خلال مشاركته مع محمد رمضان فى أكثر من عمل مثل مسلسل (الأسطورة)، و(نسر الصعيد) بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل (استاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.