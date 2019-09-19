شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس وخيرى بشارة وبشرى ودرة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والمخرج خيري بشارة والفنانة درة عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي.

وتواجد أيضًا على السجادة الحمراء كل من نجيب ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمخرج امير رمسيس المدير الفني للمهرجان، وعمرو منسي الرئيس التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى والمخرج مروان حامد، وشيكو وشادي الفونس وخالد منصور.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام.

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مهرجان الجونة السينمائي يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية فى السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية فى صناعة الأفلام فى أواخر التسعينيات، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى الذى شارك فى لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.