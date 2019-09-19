شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرة حب" على البالون.. و"السيرك القومى" يواصل تقديم برنامجه بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجارى، تقديم العرض المسرحى "سيرة حب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة فنان صلاح لبيب، يوميًا فى التاسعة مساء على مسرح البالون، من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده، وذلك بعد ماحققه العرض من نجاح جماهيرى فى موسمه الأول .

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كما يواصل السيرك القومى فى مقره بالعجوزة، تقديم برنامجه اليومى فى التاسعة مساء، برئاسة الفنان وائل عبدالله، ويتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان "مدحت كوتة".