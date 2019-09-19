شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مسلسل Sons of Anarchy ينضم إلى المسلسل الجديد Shantaram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحمل اسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.

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مسلسل Mayans M.C عرض منه الموسم الأول بالكامل، وجارى عرض حلقات الموسم الثانى كـ حلقة كل أسبوع، على شبكة قنوات fx ، نجح فى الحصول على مقعده وسط الكبار بتقييم 7.5 على موقع IMDB.

مسلسل Mayans M.C يسرد العالم بعد "جاكس تيلر"، واحتمالية سيطرة عصابة الماينز على حدود كاليفورنيا والمكسيك، والجيل الجديد من العصابة الذى يترأسه الابن الموهوب لرئيس العصابة وبحثه عن الحلم الأمريكي الذى يحيط به العنف على الحدود، وسرعان ما ينشأ خلافات مع والده يهرب بعدها.