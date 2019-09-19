محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
قال عمرو منسى، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إنه من المخطط أن يقل دعم مهرجان الجونة عامًا بعد عام، حتى يصل لمرحلة الإنفاق على نفسه بشكل تام.
وأضاف خلال لقاء مع قناة "on e" على هامش حفل الافتتاح، أنه مع كل عام يزداد نسبة التمويل، وتقل نسبة الدعم من رجلي الأعمال نجيب وسميح سايروس.
وأشار إلى أن مهرجان الجونة ثقافي وسينمائي وسياحي وأصبح جذابًا للجميع.
جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، اليوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لـ"الجونة": "من المخطط أن يغطي المهرجان نفقاته خلال سنوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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