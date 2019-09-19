بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بـ"الجونة" السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
بدأ الفنانون التوافد على "السجادة الحمراء"، للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة التي انطلقت، منذ قليل.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة التي انطلقت اليوم تستمر فعالياتها حتى27 سبتمبر الجاري، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
من المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام.
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