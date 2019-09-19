بالصور| مسرح المارينا يتزين لاستقبال نجوم "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دقائق قليلة، ويستقبل مسرح المارينا حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وتزين المسرح الموجود على شاطئ البحر الأحمر لاستقبال الفنانين، وبدأ في التوافد عدد من الإعلاميين والنقاد السينمائيين.

مهرجان الجونة السينمائي انطلق قبل ثلاث سنوات وتستمر فعاليات دورته الجديدة حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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