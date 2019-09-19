توني ماهر يكشف تفاصيل أولى بطولاته السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان الشاب توني ماهر، عن تفاصيل فيلمه الجديد "شاومينج"، والذي يعد أولى بطولاته السينمائية.

وقال توني ماهر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفيلم يعد أول بطولة، ويشارك فيه عدد من النجوم من بينهم أحمد سلطان، صلاح عبد الله، ونشوى مصطفي، وسامي مغاوري، وسارة درزاوي، بيومي فؤاد.

وأوضح:" الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل التي يواجها الطلاب في الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، وتسلط الضوء على هذه المرحلة المهمة التي تشغل الأسرة المصرية".

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وتابع إنه يواصل تصوير الفيلم، إذ انتهى من ثلث مشاهده، كما أن فريق العمل قرر عرضه في إجازة نصف العام الدراسي الجاري.

وأشار: "أن الفيلم سيشارك في عدد من النجوم الكبار الذي يظهرون كضيوف شرف".

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، نشوى مصطفي، توني ماهر، محمود فارس، ميدو عادل، ومن اخراج شادي أبوالحسن، ومن تأليف أشرف حسني.