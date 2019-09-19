محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الصفحة الرسمية لموقع الجونة السينمائي، على موقع "إنستجرام" فيديو للممثل العالمي مينا مسعود، عقب وصوله إلى منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر.
وقال مينا في الفيديو: "وصلت للتو الى الجونة، أول مرة أزورها، واليوم استعد لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي إنه الوقت الذي اتجهز فيه لحضور الحفل".
جدير بالذكر أن حفل الافتتاح من المقرر انطلاقه مساء اليوم الخميس ويستمر حتى 27 من شهر سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مينا مسعود يصل الجونة ويستعد لحفل افتتاح الدورة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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