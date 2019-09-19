بالفيديو| مينا مسعود يصل الجونة ويستعد لحفل افتتاح الدورة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الجونة السينمائي، على موقع "إنستجرام" فيديو للممثل العالمي مينا مسعود، عقب وصوله إلى منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر.

وقال مينا في الفيديو: "وصلت للتو الى الجونة، أول مرة أزورها، واليوم استعد لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي إنه الوقت الذي اتجهز فيه لحضور الحفل".

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح من المقرر انطلاقه مساء اليوم الخميس ويستمر حتى 27 من شهر سبتمبر.