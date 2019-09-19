أصالة عن ابنتها شام: "أغلى من نور عيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن حبها الشديد لابنتها شام الذهبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت أصالة صور لها برفقة ابنتها شام، وكتبت: "هي أغلى عندي من نور عيني"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة.

وعلقت الفنانة رشا المهدي على الصور قائلة: "يا حياتي القمر ربنا يحفظها".

وكانت أصالة نصري، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان "ما أسامح" تغنيها أصالة باللهجة الخليجية من كلمات محمد الكبير توزيع عمرو عبد الفتاح.