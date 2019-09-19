تراند اليوم : شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تشعل المواقع التواصل بهذه الصورة...

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة من الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة بإطلالة مختلفة لها.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، ظهرت خلاله بتسريحة شعر جديدة بعدما قامت بقص الغرة.

وعلقت على اللوك الجديد، قائلة: "ما كنت بتجرأ أعمل هيدي الخطوة لولا صديقتي أم الأفكار الجبارة... شو رأيكن؟ أنا حبيت".

وتسببت الصورة في موجة من التعليقات، حيث تبيانت آراء المتابعين بين من رأوا أن التسريحة تليق بها، ومن اعتبروا أنه لم يكن عليها إحداث هذا التغيير في شكلها، وركز آخرون على ملابسها.

واعتبر البعض الآخر أن زينب بهذه الإطلالة باتت تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى حد كبير.