باسل الزارو مقدم حفلي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 07:37 مساءً - باسل الزارو بشهادة الكثير من مسلسلاته وبرامجه المميزة،يتمتع بحضور جذاب على المسرح رشحه بقوة ليكون مقدم حفليّ افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي.
واختارته إدارة مهرجان الجونة السينمائي لتقديم حفلي افتتاح وختام المهرجان في دورته الثالثة لكونه ممثلاً ومقدم برنامج لامع.
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وأعلن عن اختيارالممثل ومقدم البرامج باسل الزارو في بيان وزع على وسائل الاعلام ،وكشف البيان : إن التجهيزات للدورة الثالثة من المهرجان تجري على قدم وساق، حيث تنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول). وسيبث الحفلين مباشر على صفحة المهرجان
وأوضح البيان أن إدارة المهرجان استقرت على إسناد مهمة تقديم حفلي الافتتاح والختام، إلى الزارو، وسيقدم الزارو الحفلين "أونلاين" في بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان.
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جدير بالذكر أن آخر عمل درامي لباسل الزارو، كان عبر مشاركته في مسلسل "الحرملك"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، مع مجموعة من نجوم الوطن العربي منهم درة وجمال سليمان،وأدى دور مارتن جاسوس مطارد من العثمانيين،و تنقذه فكتوريا إحدى نساء الحرملك ،وأدته الفنانة السورية"جيني إسبر" ثم تقع في غرامه لكن حبهما ينتهي بإعدامه شنقاً.
وعاد باسل الزارو للقاهرة بعد قضائه إجازة صيفية طويلة سافر خلالها إلى دول عديدة من بينها: لبنان والأردن وسوريا.
وسيشارك بالمسابقة الرسمية أكثر من 80 فيلم سينمائي منوع ضمن فئات مختلفة،من بينها حوالي 16 فيلماً سينمائياً دولياً إلى جانب الأفلام العربية المميزة.
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