بالفيديو.. ظهور مينا مسعود في مهرجان الجونة

ظهر النجم العالمي مينا مسعود في مهرجان الجونة، في فعالياته في دورته الثالثة التي تنطلق فعالياتها بعد قليل وتستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.



ووجه مسعود رسالة إلى جمهوره عبر الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة بموقع تبادل الصور والفيديوهات

"إنستجرام"، وتحدث خلالها عن زيارته الأولى لمدينة الجونة، وحضوره المهرجان اليوم.

واستطاع مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم

ديزنى علاء الدين، وتخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولًا في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.