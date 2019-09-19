بالفيديو.. ظهور مينا مسعود في مهرجان الجونة

ظهر النجم العالمي مينا مسعود في مهرجان الجونة، في فعالياته في دورته الثالثة التي تنطلق فعالياتها بعد قليل وتستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.
"إنستجرام"، وتحدث خلالها عن زيارته الأولى لمدينة الجونة، وحضوره المهرجان اليوم.
ووجه مسعود رسالة إلى جمهوره عبر الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة بموقع تبادل الصور والفيديوهات
واستطاع مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلمديزنى علاء الدين، وتخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولًا في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.
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