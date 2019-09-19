تتجه الإعلامية إيمان أبو طالب للعالمية، وذلك بعد نجاحاتها المتتالية فى الإعلام العربى والمصرى من خلال عملها فى أكبر القنوات العربية مثل mbc و روتانا المصرية، ودريم والمحور.
وتوجهت الإعلامية إيمان هذه المرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنقل عبر وكالة أسوشيتيد برس، التي تعتبر من أهم وأقدم الوكالات الإخبارية العالمية والتي تأسستعام 1848.
وفى أول ظهور للإعلامية إيمان أبوطالب من داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك كان مع الدبلوماسي النيجيري البروفيسور تيجاني محمد باندي الذي يترأس الجمعية العمومية لهذه الدورة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
كما أعربت الإعلامية إيمان عن سعادتها بالمشاركة فيمثل هذا الحدث الضخم والذي يضم 194 رئيس دولة ووفود رسمية لكل هذه الدول هذا بخلاف مناقشة أهم القضايا العالمية خلال هذا الملتقى. يذكر أن الإعلامية إيمان أبو طالب قدمت أكتر من ندوة داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وكان آخرها ندوة خاصة بـ "أزمة صناعة المحتوى الإعلامي" خلال شهر يوليو الماضي وحضرها عدد كبير من أهم شخصيات الجاليات المصرية والعربية بالولايات المتحدة الأمريكية والتى حققت نجاحاً كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إيمان أبو طالب تنقل فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.