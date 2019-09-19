بالفيديو.. شذى وأوكا وأورتيجا يطرحون أحدث كليبتهم

طرحت الفنانة شذى أحدث كليبتها بعنوان "المرأة المستقلة"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركها في الغناء كل من الفنانين أوكا وأورتيجا.

وأغنية "المرأة المستقلة"، من كلمات شادي نور، وشذى، وألحان أورتيجا،

وتوزيع أوكا، الكليب من إخراج كريم الغارمي.

يذكر أن الفنانة شذى شاركت سابقًا في بطولة مسلسل إذاعي بعنوان "كابتن فرشيحة"، وهو من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج

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تامر حسني غنيم، وبطولة كل من زينة،عائشة الكيلاني، هايدي موسى، محمود الليثي، حسام داغر، سهر الصايغ، هشام إسماعيل.

جدير بالذكر أن نجوم المهرجانات أوكا وأورتيجا طرحا مؤخرًا مهرجان بعنوان "نوزهي"، وكسرت الأغنية حينها حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.