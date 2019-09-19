توفيق عبدالحميد يطلب مبلغ ضخم للظهور في برنامج تلفزيوني.. ويفاجئ الجميع بموقف إنساني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سرًا عن الفنان توفيق عبدالحميد، مؤكدة أنه طلب تلقي أجر مالي كبير نظير ظهوره معها في برنامج “صاحبة السعادة”.

إسعاد يونس، قالت في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: ” كلمتين في حق الفنان الجميل المحترم توفيق عبدالحميد اللي طلب أجر كبير ليكون ضيف برنامج صاحبة السعادة، ثم تبرع بهذا المبلغ الكبير لمستشفي أبو الريش، رغم ظروفه الصعبة، هكذا تظهر معادن الناس في المحن”.

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد كشف خلال لقائه في الحلقة المذاعة عبر فضائية dmc: “إن حالته الصحية منعته الفترة الأخير من المشاركة في الأعمال الفنية”.

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وأضاف، أنه ابتعد عن الفن لمدة 10 سنوات لأن الأدوار التى كانت تعرض ليه لا تليق به، وكانت أدوار طيبة.

كما كشف خلال اللقاء أنه مر في حياته بفترة عصيبة لم يكن يعرض عليه المشاركة في أعمال فنية، لذلك فكر في أن يحول سيارته إلى “تاكسي” حتى يوفر احتياجاته.

وتابع: “خلال الأعوام الماضية عرض على الكثير من الأدوار، ولكن كان ينقصها شيء، وحاليا تخطيت مرحلة التمثيل من أجل التواجد فقط”.