متابعة بتجـــــــــرد: نشر الممثل اللبناني أسعد رشدان صورة نادرة عبر حسابه الرسمي على انستغرام من مسلسل “طالبين القرب” الشهير، الذي عرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1997.
وقد ظهر في الصورة الممثل أسعد رشدان الى جانب الممثلة تقلا شمعون والمخرج ميلاد ابي رعد.
وعلّق رشدان على الصورة كاتباً: “مع الزميلة المتألّقة تقلا شمعون فرجالله، الصديق المخرج ميلاد ابي رعد…من الأرشيف الثمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر تقلا شمعون وأسعد رشدان في مسلسل “طالبين القرب”.. كيف كانا؟ – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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