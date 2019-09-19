متابعة بتجـــــــــــرد: أشعلت النجمة الأميركية بيونسيه مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطل توأمها رومي وسير عبر شاشة التلفزيون لأول مرة منذ ولادتهما. فعُرض الفيلم الوثائقي الخاص ببيونسيه Beyoncé Presents: Making The Gift عبر شاشة التلفزيون، وقد تحدثت من خلاله عن الأمومة، فقررت النجمة إظهار وجهي التوأم خلال المقابلة. وتداول رواد مواقع التواصل صور التوأم وقاموا بتشبيه لبيونسيه. فهل يشبه رومي وسير بيونسيه أم جاي زي؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لتوأم بيونسيه على التلفزيون.. من يشبهان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.