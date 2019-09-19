جيني اسبر تردّ على المتنمّرين بعد السخرية من وجهها

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الممثلة السوريّة جيني اسبر لحملة من السخرية بسبب وجهها، فقرّرت الردّ على المتنمرين.

وقد كتبت جيني اسبر في تعليق: ” للأمانة انا عم خاف من كمية الحقد الموجود بالتعليقات (حلوة بشعة بقرف بجنن) يعني صورة ما عم استعرض جمالي فيها ومبينة متاخدة عالماشي ولو طالعة كيف ما طالعة عيب”.

وتابعت جيني اسبر: “ما شفت كمية المسخرة والحقد غير عند العرب للأسف شعب لي المفروض بيعرف الله. لازم يكون غير هيك طبعا الكلام مو للكل في كتير من الناس طبيعين وراقين وبيعكسوا تربيتن”.

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وختمت اسبر تعليقها قائلةً: “بدي قول لكل لي خاف اليوم خافوا قد ما بدكن لانو آخر همي بس استغربت المرض المتفشي والأمراض النفسية يا ملوك وملكات الجمال”.

في سياق متصل، تداول روّاد الإنترنت تسجيلاً صوتياً لجيني اسبر تقول فيه: “قديش نحنا مجتمع مريض معقد، سفيه سطحي ما عندن شي ينحكى فيه؟ قديشكن تافهين بحياتي ما شفت مجتمع فيه كمية التفاهة والسخافة وقلة الذوق والتجريح متل بالمجتمع العربي”.