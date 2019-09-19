إبن علي جابر يخطف الأنظار بوسامته.. هل يكون نجم الدراما المُقبل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تجدّد الحديث على منصّات التواصل الاجتماعي عن الشاب معين جابر، إبن عميد كليّة محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركيّة في دبي علي جابر بسبب انتشار مجموعة صورٍ له تُظهر وسامته.

وفي التفاصيل، فقد أجمع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على وسامة معين نجل العميد علي جابر الّذي يطلّ ضمن لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، وطالبوه بخوض مجال التمثيل ليكون نجم الدراما المُقبل.

وسبق أن أثارت صور سابقة لمعين جابر ضجةً كبيرةً عبر منصّات التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده علي جابر من حيث تكاوين الوجه وصولاً إلى الأناقة.

إليكم مجموعة صور لمعين جابر إبن علي جابر: