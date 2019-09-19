الملكة اليزابيث تعيد دمية مفقودة لطفلة أسترالية

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة مميزة، أعادت الملكة اليزابيث دمية لطفلة أسترالية تدعى سافانا هارت، كانت قد فقدتها في قصر باكنغهام خلال زيارة سياحية.

فقد اصطحبت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات دمية على شكل قرد في رحلتها مع أسرتها إلى بريطانيا وفقدتها في القصر الملكي، وأدركت والدتها الأمر في اليوم التالي.

وبعد عودة العائلة الى أستراليا، أرسل العاملون في الروضة التي ترتادها الطفلة رسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية، ناشدوها فيها بالبحث عن دمية سافانا.

وكانت المفاجأة أن القصر رد في الأسبوع التالي، وقال إن: “الدمية هارييت في حالة جيدة”، وأرسل المسؤولون هارييت مع دمية أخرى على شكل كلب من متجر الهدايا التابع للقصر الى الطفلة سافانا.