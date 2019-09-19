محمد عساف بجولة خيرية في الولايات المتحدة الأمريكية

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لإحياء سلسلة حفلات بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

الجولة من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية، على أن تعود جميع أرباح الحفلات لصالح مشاريع خيرية في فلسطين.

وتأتي جولة محمد عساف المنتظرة بعد النجاحات التي حققها خلال الأشهر الماضية والمهرجانات التي أحياها في موسم الصيف المنصرم، حيث من المقرر أن يلتقي الجاليات العربية في سانتا كلارا في 4 أكتوبر، دالاس في 5 أكتوبر، أنهايم في 6 أكتوبر، رالي في 11 أكتوبر، أورلاندو في 12 أكتوبر، ايست روثرفورد في 13 أكتوبر، فيلادلفيا في 18 أكتوبر، تايسون في 19 أكتوبر ونيو أورلينز في 20 أكتوبر.

وكشف محمد عساف عن الجولة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب لجمهوره: “جولة جديدة في أمريكا في شهر أكتوبر المُقبل , من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية. جميع عوائد الحفلات ستذهب لصالح مشاريع خيرية في فلسطين”.

نفيد بالذكر أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.